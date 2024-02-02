Цукерберг заработает $700 млн в год на дивидендах Meta

Главный исполнительный директор и основатель компании Meta Марк Цукерберг может получить примерно $700 млн в текущем году от дивидендных выплат, пишет Bloomberg.
Накануне Meta анонсировала первые в истории компании квартальные дивиденды в размере 50 центов на акцию.
Цукербергу принадлежит около 13% акций Meta, или порядка 350 млн бумаг, и его доходы от дивидендов составят порядка $175 млн в квартал до вычета налогов, подсчитало агентство.
Акции Meta взлетели в цене более чем в два раза за последние 12 месяцев благодаря восстановлению финансовых показателей и масштабным мерам по сокращению расходов, включая увольнение около 21 тыс. сотрудников.
Цукерберг, чье состояние оценивается в $125 млрд, получил общее вознаграждение в размере $27,1 млн в 2022 году, хотя его базовая зарплата в компании равняется $1. Данные о его вознаграждении за 2023 год будут опубликованы позднее.
Бизнесмен и его супруга Присцилла Чан ранее пообещали раздать на благотворительность 99% своих средств. Основанные ими благотворительные фонды занимаются продвижением равенства, борьбой с болезнями, строительством доступного жилья и прочими инициативами.
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