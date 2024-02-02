Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

Это интересно 02.02.2024 13:47

Цукерберг заработает $700 млн в год на дивидендах Meta

Главный исполнительный директор и основатель компании Meta Марк Цукерберг может получить примерно $700 млн в текущем году от дивидендных выплат, пишет Bloomberg.

Накануне Meta анонсировала первые в истории компании квартальные дивиденды в размере 50 центов на акцию.

Цукербергу принадлежит около 13% акций Meta, или порядка 350 млн бумаг, и его доходы от дивидендов составят порядка $175 млн в квартал до вычета налогов, подсчитало агентство.

Акции Meta взлетели в цене более чем в два раза за последние 12 месяцев благодаря восстановлению финансовых показателей и масштабным мерам по сокращению расходов, включая увольнение около 21 тыс. сотрудников.

Цукерберг, чье состояние оценивается в $125 млрд, получил общее вознаграждение в размере $27,1 млн в 2022 году, хотя его базовая зарплата в компании равняется $1. Данные о его вознаграждении за 2023 год будут опубликованы позднее.

Бизнесмен и его супруга Присцилла Чан ранее пообещали раздать на благотворительность 99% своих средств. Основанные ими благотворительные фонды занимаются продвижением равенства, борьбой с болезнями, строительством доступного жилья и прочими инициативами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, META, ДИВИДЕНДЫ, ЦУКЕРБЕРГ


Похожие новости


Meta в начале недели запустит веб-версию Threads - WSJ Meta запустит аналог Twitter в четверг Сотрудники Meta будут работать из офиса три дня в неделю с сентября Россия передала ноту посольству США в Москве в связи с заявлениями Meta

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az