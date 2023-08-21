Meta в начале недели запустит веб-версию Threads - WSJ

Американская Meta в начале этой недели планирует запустить веб-версию соцсети Threads, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Версия для персональных компьютеров входит в число самых запрашиваемых нововведений для запущенной в июле Threads, конкурирующей с платформой X (бывший Twitter). Кроме того, это самое масштабное нововведение для сервиса.
Приложение Threads в основном ориентировано на пользователей смартфонов. Отдельные записи в соцсети можно просматривать через браузер, но возможности такого доступа ограничены.
Веб-версия Threads уже проходит внутреннее тестирование в Meta и скоро будет запущена, указал в пятницу глава другой платформы компании - Instagram - Адам Моссери на своей странице в этой соцсети. "Пока она работает неидеально, потерпите, - написал Моссери. - Как только она будет готова, мы всем ее покажем".
По словам источников WSJ, планы запуска носят предварительный характер и могут измениться.
Браузерная версия будет полезной в контексте продвижения Threads в интернете, считают эксперты по социальным сетям, на которых ссылается издание.
"Веб-версия Threads сильно поможет Meta в борьбе с X, - полагает отвечавший за глобальный бренд-маркетинг Instagram Сэм Салиба, чье мнение приводит WSJ. - Она позволит компании расширить охват и функционал, развить возможности сбора данных".
Threads набрала 100 млн скачиваний за рекордные пять дней, но в последние недели пользовательская активность упала, поясняет газета. Многие пользователи отмечают нехватку важных функций.
По данным SimilarWeb, спустя более чем месяц после запуска Threads время ее использования сократилось примерно на 85%. Количество ежедневно активных пользователей (DAU) вышло на пик через несколько дней после запуска платформы и достигало тогда порядка 50 млн, однако сейчас их насчитывается менее 10 млн.
В июле 2022 года Twitter отчитался о DAU в 237,8 млн. После этого компания не публиковала отчетность.
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