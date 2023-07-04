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СНГ 04.07.2023 14:04

Жапаров предлагает странам ШОС перейти на расчеты в нацвалютах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, а также создать банк развития и Фонд развития Организации.

"К сожалению, в течение длительного времени мы не продвинулись в решении одного из наиболее важных, на наш взгляд, вопросов торгово-экономической составляющей нашей организации, а именно внедрения эффективных финансовых механизмов путем создания банка развития и фонда развития ШОС, перехода к расчетам в национальной валюте, что уже приобрело приоритетный характер в современных условиях", - заявил Жапаров, выступая на саммите глав государств-членов ШОС во вторник.

По его словам, банк развития и Фонд развития ШОС должны оказывать содействие экономическому и социальному развитию государств Организации и углублению регионального сотрудничества.

"Полагаю необходимым продолжить совместную работу по улучшению качества перевозок всеми видами транспорта на пространстве ШОС. Исхожу из того, что использование транзитного потенциала наших стран путем реализации совместных проектов в области транспорта, логистики и соответствующей базовой инфраструктуры, присоединение к действующим транспортным коридорам будет содействовать экономическому росту региона ШОС", - сказал кыргызский президент.

"Кыргызстан выступает за укрепление взаимовыгодных экономических и инвестиционных связей. Одним из важных направлений должно оставаться углубление взаимодействия по вопросам цифровой экономики, обеспечение продовольственной безопасности, внедрение инноваций и высоких технологий", - добавил Жапаров.

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Тэги: ШОС, НАЦВАЛЮТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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