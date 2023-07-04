В I полугодии Азербайджан стал самым крупным импортером России мелкого и крупного рогатого

Россия в первом полугодии экспортировала 174,4 тыс. голов живого скота, сообщает Россельхознадзор.
За весь прошлый год экспорт составил 175,5 тыс. голов.
Так, за рубеж было поставлено 80,6 тыс. голов мелкого рогатого скота, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (39,9 тыс. голов). Основным покупателем стал Азербайджан, увеличивший закупки в пять раз, до 53,9 тыс. голов. Грузия увеличила импорт этого скота в два раза.
Поставки мелкого рогатого скота на внешние рынки начались в 2019 году. Первым крупным покупателем был Азербайджан. В 2022 году число стран-импортеров увеличилось до пяти (Иордания, Азербайджан, Узбекистан, Грузия и Ливан).
Экспорт крупного рогатого скота составил 13,6 тыс. голов, что сопоставимо с показателем первого полугодия 2022 года. Основным покупателем стал Азербайджан (59% от общего объема). 24% всех поставок пришлось на Казахстан.
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