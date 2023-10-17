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АПК 17.10.2023 12:33

Азербайджан за 9 мес. существенно увеличил импорт крупного и мелкого рогатого скота из РФ

Азербайджан в январе-сентябре 2023 года оставался основным импортером крупного и мелкого рогатого скота из России, существенно увеличил закупки данной продукции.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на материалы Россельхознадзора, поставки КРС из РФ в Азербайджан в текущем году увеличились в 14,7 раза, МРС – в 7 раз.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, СКОТ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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