Азербайджан за 9 мес. существенно увеличил импорт крупного и мелкого рогатого скота из РФ

Азербайджан в январе-сентябре 2023 года оставался основным импортером крупного и мелкого рогатого скота из России, существенно увеличил закупки данной продукции. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на материалы Россельхознадзора, поставки КРС из РФ в Азербайджан в текущем году увеличились в 14,7 раза, МРС – в 7 раз. Р.Ахмедов

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