Швейцария намерена присоединиться к европейскому проекту по созданию системы ПВО

Швейцария вслед за Австрией выразила желание присоединиться к проекту European Sky Shield Initiative (ESSI) для создания общей системы противовоздушной обороны, сообщает во вторник Associated Press.

Ожидается, что глава Минобороны Швейцарии Виола Амред и ее австрийская коллега Клаудия Таннер подпишут соответствующий меморандум на встрече с их немецким коллегой Борисом Писториусом в эту пятницу в Берне.

При этом представители обеих стран отметили, что присоединение к инициативе не повлечет за собой какого-либо участия в международных военных конфликтах.

Проект ESSI в августе прошлого года предложил канцлер Германии Олаф Шольц. Инициатива подразумевает совместное приобретение оборудования и ракет для создания европейской системы противовоздушной обороны, которая защищала бы небо над большей частью Европы от крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА.

На данный момент участвовать в ESSI согласились 17 стран, в том числе Великобритания и Швеция. Франция раскритиковала проект, так как его ключевые элементы, а именно израильская система Arrow 3 и американская система Patriot, делаются не в Европе.