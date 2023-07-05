КазТрансОйл во II кв. резко нарастил экспорт нефти с Тенгиза по нефтепроводу БТД

АО "КазТрансОйл" (КТО) во втором квартале 2023 года увеличило экспорт нефти с Тенгизского месторождения в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 347,1 тыс. тонн, сообщила пресс-служба КТО в среду.
В компании напомнили, что в январе-марте текущего года с Тенгиза по данному направлению было отгружено на экспорт 19,2 тыс. тонн нефти. Таким образом, объемы в апреле-июне выросли в 18 раз.
Сравнение с аналогичным периодом прошлого года компания не приводит.
Как сообщалось, Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти начал ее поставки по БТД. Транспортировка осуществляется в рамках договора, заключенного между Госнефтекомпанией Азербайджана и "КазМунайГазом". Поставки тенгизской нефти по БТД в рамках этого соглашения начались в марте 2023 года.
Между Казахстаном и Азербайджаном достигнута договоренность о транспортировке 1,5 млн тонн нефти в 2023 году по БТД, в настоящее время идет отгрузка этих объемов из ресурсов "Тенгизшевройла" (оператор разработки месторождений Тенгиз и Королевское).
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, пропускная способность превышает 50 млн тонн нефти в год. В 2022 году экспорт нефти по БТД составил 225,445 млн баррелей (+12,6% к показателю 2021 года).
АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу АО НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.
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