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ТЭК 05.07.2023 09:55

КазТрансОйл во II кв. резко нарастил экспорт нефти с Тенгиза по нефтепроводу БТД

АО "КазТрансОйл" (КТО) во втором квартале 2023 года увеличило экспорт нефти с Тенгизского месторождения в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 347,1 тыс. тонн, сообщила пресс-служба КТО в среду.

В компании напомнили, что в январе-марте текущего года с Тенгиза по данному направлению было отгружено на экспорт 19,2 тыс. тонн нефти. Таким образом, объемы в апреле-июне выросли в 18 раз.

Сравнение с аналогичным периодом прошлого года компания не приводит.

Как сообщалось, Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти начал ее поставки по БТД. Транспортировка осуществляется в рамках договора, заключенного между Госнефтекомпанией Азербайджана и "КазМунайГазом". Поставки тенгизской нефти по БТД в рамках этого соглашения начались в марте 2023 года.

Между Казахстаном и Азербайджаном достигнута договоренность о транспортировке 1,5 млн тонн нефти в 2023 году по БТД, в настоящее время идет отгрузка этих объемов из ресурсов "Тенгизшевройла" (оператор разработки месторождений Тенгиз и Королевское).

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, пропускная способность превышает 50 млн тонн нефти в год. В 2022 году экспорт нефти по БТД составил 225,445 млн баррелей (+12,6% к показателю 2021 года).

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу АО НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАЗТРАНСОЙЛ, ЭКСПОРТ, БТД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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