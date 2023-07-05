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Внешняя политика 05.07.2023 21:05

Подгорица заинтересована в развитии сотрудничества с Баку в сферах энергетики и туризма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял премьер-министра и исполняющего обязанности министра иностранных дел Монтенегро Дритана Абазовича.

«На встрече было отмечено, что Монтенегро заинтересовано в развитии сотрудничества с Азербайджаном в областях энергетики, туризма, инвестиций и других сферах, также подчеркивалось, что наши страны поддерживают друг друга в рамках международных организаций», - говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОНТЕНЕГРО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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