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Внешняя политика 06.07.2023 14:07

Алиев пригласил президента Алжира посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял главу МИД Алжира Ахмеда Аттафа.

"На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Алжиром в различных областях, в том числе в энергетической сфере, были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, а также в формате ОПЕК+", - говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Алиев в ходе встречи также пригласил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна посетить Азербайджан с визитом.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЛЖИР, ВСТРЕЧА


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