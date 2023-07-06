Алиев пригласил президента Алжира посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял главу МИД Алжира Ахмеда Аттафа.

"На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Алжиром в различных областях, в том числе в энергетической сфере, были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, а также в формате ОПЕК+", - говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Алиев в ходе встречи также пригласил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна посетить Азербайджан с визитом.

Р.Керимов