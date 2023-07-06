Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в I полугодии стоила в среднем около $83/бар - SOCAR

Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в I-ом полугодии 2023 года составила $82,84 за баррель, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании SOCAR.
"Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в I-ом полугодии 2023 года составила $82,84 баррель. Это на 24,75% ниже показателя января-июня 2022 года", - заявили в компании.
Как сообщалось, по итогам I-го полугодия 2022 года средняя цена Azeri Light на условиях поставки CIF составляла $110,08 за баррель.
В 2022 году средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF составила $103,58 баррель (рост на 44,6% от показателя 2021 года). В I-ом квартале 2023 года этот показатель составлял $84,8 за баррель.
Самая низкая цена на азербайджанскую нефть - $15,81 за баррель - была зафиксирована 21 апреля 2020 года, самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.
На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.
Н.Аббасова
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