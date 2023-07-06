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Регион 06.07.2023 14:47

Главы МИД Ирана и Судана встретились впервые спустя семь лет в Баку

Министры иностранных дел Ирана и Судана Хосейн Амир Абдоллахиан и Али ас-Садик Али провели встречу впервые за семь лет, сообщает в четверг "аль-Арабийя".

"Переговоры на этой встрече касались устранения недопониманий между двумя странами и усиления политического и экономического взаимодействия между Тегераном и Хартумом", - информирует телеканал, отмечая, что переговоры состоялись в Баку на полях министерской встречи Движения неприсоединения.

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Тэги: ИРАН, СУДАН, МИД, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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