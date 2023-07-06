Главы МИД Ирана и Судана встретились впервые спустя семь лет в Баку

Министры иностранных дел Ирана и Судана Хосейн Амир Абдоллахиан и Али ас-Садик Али провели встречу впервые за семь лет, сообщает в четверг "аль-Арабийя".
"Переговоры на этой встрече касались устранения недопониманий между двумя странами и усиления политического и экономического взаимодействия между Тегераном и Хартумом", - информирует телеканал, отмечая, что переговоры состоялись в Баку на полях министерской встречи Движения неприсоединения.
Президент Албании прибыл с визитом в Азербайджан
В Москве анонсировали визит спецпредставителя главы МИД РФ на Южный Кавказ
Алиев пригласил президента Алжира посетить с визитом Азербайджан
Глава Shell назвал снижение добычи нефти и газа опасным и безответственным
Египет имеет свободные мощности по экспорту СПГ в 4 млн тонн
В 2024 году Гран-при Азербайджана пройдет в сентябре
Армения продолжает устраивать экокатастрофу вдоль границы с Азербайджаном - Алиев
Футболиста Неймара оштрафовали на $3,3 млн за нарушение эко-норм при создании гигантского искусственного водоема
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС