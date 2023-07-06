Главы МИД Ирана и Судана встретились впервые спустя семь лет в Баку

Министры иностранных дел Ирана и Судана Хосейн Амир Абдоллахиан и Али ас-Садик Али провели встречу впервые за семь лет, сообщает в четверг "аль-Арабийя".

"Переговоры на этой встрече касались устранения недопониманий между двумя странами и усиления политического и экономического взаимодействия между Тегераном и Хартумом", - информирует телеканал, отмечая, что переговоры состоялись в Баку на полях министерской встречи Движения неприсоединения.