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Дальнее зарубежье 06.07.2023 19:38

Финляндия направит Украине средства ПВО, боеприпасы в рамках 17-го пакета военной помощи

Финляндия предоставит Украине очередной, 17-й пакет военной помощи, в рамках которого, в частности, передаст средства противовоздушной обороны и боеприпасы, говорится в пресс-релизе финского правительства в четверг.

Согласно заявлению, соответствующее решение принял президент Финляндии Саули Ниинистё на основании предложения правительства.

Этот пакет помощи обойдется Финляндии в 105 млн евро.

С целью обеспечить безопасную доставку военных грузов до места назначения более точные детали о содержании пакета помощи, о сроках и путях его транспортировки не сообщают.

Всего Финляндия оказала Украине военной помощи на сумму порядка 1,2 млрд евро.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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