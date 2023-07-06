Финляндия направит Украине средства ПВО, боеприпасы в рамках 17-го пакета военной помощи

Финляндия предоставит Украине очередной, 17-й пакет военной помощи, в рамках которого, в частности, передаст средства противовоздушной обороны и боеприпасы, говорится в пресс-релизе финского правительства в четверг.

Согласно заявлению, соответствующее решение принял президент Финляндии Саули Ниинистё на основании предложения правительства.

Этот пакет помощи обойдется Финляндии в 105 млн евро.

С целью обеспечить безопасную доставку военных грузов до места назначения более точные детали о содержании пакета помощи, о сроках и путях его транспортировки не сообщают.

Всего Финляндия оказала Украине военной помощи на сумму порядка 1,2 млрд евро.