Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 72.90 -3.76 Brent 77.42 -3.76

Дальнее зарубежье 17.11.2023 23:31

Финляндия направит Украине очередную военную помощь - на 100 млн евро

Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства принял в пятницу решение об отправке очередной военной техники для помощи Украине.

Как сообщается на сайте финского правительства, это будет 20-я поставка военной техники в Украину. Замена оборонной техники, содержащейся в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в 100 млн евро.

"Общая компенсационная стоимость 20 пакетов оборонной техники Финляндии теперь составляет 1,5 млрд евро", - сообщил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Президент Финляндии опасается эскалации конфликта на Украине Финляндия окажет Украине военную помощь на 94 млн евро Финляндия направит Украине средства ПВО, боеприпасы в рамках 17-го пакета военной помощи Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине Президент Финляндии заявил, что пока рано говорить о передаче Украине истребителей Hornet Президент Финляндии заявил, что вопрос передачи Украине списанных истребителей ни с кем не обсуждался Финляндия отправит в Украину три танка «Леопард 2» Финляндия готова передать Украине танки Leopard, но есть одно условие Финляндия поставит Украине военную технику на 28,8 млн евро Президент Украины 24 января отправляется с визитом в Финляндию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az