Финляндия направит Украине очередную военную помощь - на 100 млн евро

Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства принял в пятницу решение об отправке очередной военной техники для помощи Украине. Как сообщается на сайте финского правительства, это будет 20-я поставка военной техники в Украину. Замена оборонной техники, содержащейся в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в 100 млн евро. "Общая компенсационная стоимость 20 пакетов оборонной техники Финляндии теперь составляет 1,5 млрд евро", - сообщил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

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