Глава ВР: текущий размер трат стран ОЭСР на энергию слишком высок, нужны инвестиции в нефть и газ

Нынешние траты стран ОЭСР на энергию не являются адекватными, нужно продолжать инвестиции в нефть и газ, заявил глава ВР Бернард Луни в ходе семинара ОПЕК.

Он заметил, что "события последних пары лет напомнили человечеству, что энергия - это кровеносная система общества, что нужно построить более чистую энергосистему".

По словам Луни, объём вредных выбросов увеличивался каждый год после заключения Парижского соглашения, кроме пандемийных лет.

Но помимо того, чтобы построить чистую энергосистему, она должна быть "безопасной и доступной", подчеркнул он. "В 2019 году только 3% наших инвестиций направлялись не на нефть и газ, а теперь 30%. Но нужно инвестировать и в существующую систему, как бы непопулярно это ни звучало", - подчеркнул Луни.

Сегодня нефть и газ занимают 55% мирового энергобаланса, и если в них не инвестировать, то будет дисбаланс спроса и предложения, что приведёт к росту цен, заметил глава ВР.

"В прошлом году мы потеряли 3% мировых поставок газа, и цены выросли в 10 раз. И пострадали не только развивающиеся страны, а и развитые страны тоже. Страны ОЭСР обычно тратят 10-12% своего ВВП на энергию, а в прошлом году потратили 20% ВВП. Это не является устойчивым показателем", - подчеркнул он.

По словам Луни, нужно продолжать инвестировать в нефть и газ, которые будут значительной частью мирового энергобаланса еще многие десятилетия.

По словам главы ВР, когда он был буровиком, то понимал, что нельзя сосредотачиваться только на одном показателе эффективности, иначе будут страдать другие. "Некоторые люди считают, что я был более хорошим буровиком, чем главой компании", - пошутил Луни.