США, по-видимому, согласятся на поставки Украине кассетных боеприпасов

США, скорее всего, одобрят поставки Украине кассетных боеприпасов, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.
"Ожидается, что США объявят о предоставлении Украине кассетных боеприпасов, заявил высокопоставленный представитель американской администрации", - информирует издание.
Издание отмечает, что "после месяцев колебаний, власти США, ранее ссылавшиеся на опасения по поводу использования этого оружия и говорившие об отсутствии необходимости в нем, недавно намекнули на изменение позиции". Так, в июне заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила американским законодателям, что Пентагон пришел к выводу, будто кассетные боеприпасы будут полезны для Украины.
Газета напоминает, что Киев ранее заявлял Вашингтону о необходимости этих боеприпасов для военных Украины.
В конце июня CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. По данным источников, в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома по этому вопросу. В случае одобрения боеприпасы могут включить в новый пакет военной помощи Украине уже в июле, отметили собеседники телеканала.
Телеканал уточнял, что ранее США неохотно предоставляли кассетные боеприпасы из-за риска, который они могли представлять для гражданского населения. Отмечалось, что Конгресс также ввел законодательные ограничения на способность США передавать кассетные боеприпасы.
Однако, как сообщили источники телеканала, президент Байден мог бы отменить это ограничение.
Кассетные боеприпасы впервые применили на Второй Мировой войне. Это класс оружия, включающий ракеты, бомбы, реактивные снаряды и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие бомбы на большой площади.
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