Кувейт пока не рассматривает дополнительное сокращение нефтедобычи, сказал журналистам министр нефти страны Саад Баррак на 8-м Международном семинаре ОПЕК.
"Мы пока не рассматриваем это (дополнительные добровольные сокращения производства - ИФ), потому что мы уже принесли жертву. (...) К концу следующего года мы планируем увеличить производственные мощности по добыче нефти до 3,2 млн б/с (сейчас 2,9 млн б/с - ИФ). И это (сокращения - ИФ) должно быть согласовано со всеми странами ОПЕК+", - сказал Баррак.
Министр не прокомментировал, почему нет достаточной реакции нефтяного рынка на решения о снижении добычи ОПЕК+. "Я не знаю пока", - сказал он, отметив что министры организации это не обсуждали.
Как сообщалось, Кувейт в числе нескольких стран ОПЕК+ добровольно согласился в дополнение к своей квоте снизить добычу с мая по декабрь 2023 года, а затем продлить это сокращение на весь 2024 год.
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