Баку и Бишкек обсудили перспективы ВТС - Минобороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в четверг провел встречу с министром обороны Кыргызстана Бактыбеком Бекболотовым, прибывшим в Баку, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.





“Гасанов заявил, что, вопреки положениям Трехстороннего заявления, Армения создает серьезное препятствие для обеспечения мира и безопасности в регионе, сохраняя остатки своих вооруженных сил на наших территориях. Азербайджанская армия способна в любое время предотвратить любую угрозу”, - отмечается в информации





Министры также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.





Х.Насирзаде