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Внешняя политика 06.07.2023 20:38

Баку и Бишкек обсудили перспективы ВТС - Минобороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в четверг провел встречу с министром обороны Кыргызстана Бактыбеком Бекболотовым, прибывшим в Баку, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.


“Гасанов заявил, что, вопреки положениям Трехстороннего заявления, Армения создает серьезное препятствие для обеспечения мира и безопасности в регионе, сохраняя остатки своих вооруженных сил на наших территориях. Азербайджанская армия способна в любое время предотвратить любую угрозу”, - отмечается в информации


Министры также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КЫРГЫЗСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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