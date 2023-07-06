Азербайджан и Уганда планируют начать межмидовские политические консультации

Азербайджан и Уганда подписали меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Документ подписали главы МИД Азербайджана и Уганды Джейхун Байрамов и Джедже Одонго по итогам встречи в четверг в Баку, сообщает МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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