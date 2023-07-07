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Внешняя политика 07.07.2023 11:53

Азербайджан передаст Уганде председательство в ДН в январе 2024г - МИД

Председательство в Движении неприсоединения (ДН) перейдет от Азербайджана к Уганде в январе 2024 года.

"Азербайджан передаст Уганде председательство в Движении неприсоединения в январе 2024 года", - сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Передача председательства пройдет в рамках саммита ДН, намеченного на 15-20 января 2024 года в столице Уганды Кампале, говорится в итоговой декларации бакинской встречи организации, прошедшей с 5 по 6 июля.

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, УГАНДА, ДН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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