Азербайджан передаст Уганде председательство в ДН в январе 2024г - МИД

Председательство в Движении неприсоединения (ДН) перейдет от Азербайджана к Уганде в январе 2024 года.

"Азербайджан передаст Уганде председательство в Движении неприсоединения в январе 2024 года", - сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Передача председательства пройдет в рамках саммита ДН, намеченного на 15-20 января 2024 года в столице Уганды Кампале, говорится в итоговой декларации бакинской встречи организации, прошедшей с 5 по 6 июля.

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года.

Р.Керимов