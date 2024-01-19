Азербайджан призвал страны ДН сохранять единство перед лицом возникающих вызовов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал страны Движения неприсоединения (ДН) сохранять единство перед лицом возникающих вызовов.

По его словам, которые приводит "Интерфакс-Азербайджан", в сложный период, когда "международная система сталкивается с беспрецедентными угрозами", необходим коллективный ответ в соответствии с международным правом.

"Мы должны оставаться едиными перед лицом существующих и растущих вызовов и стремиться к тому, чтобы наше Движение было в состоянии преодолевать их достаточно быстро", - заявил Байрамов, выступая в пятницу на открытии саммита глав государств и правительств стран ДН в столице Уганды Кампале.

В тот же день Азербайджан передал Уганде председательство в ДН. В частности, после своего выступления Байрамов передал президенту Уганды Йовери Кагуте Мусевени символический молоток.

Р.Керимов