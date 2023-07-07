США попросили Гонконг и ОАЭ помочь ограничить поставки товаров двойного назначения в РФ

Сотрудники Минфина США в июне посетили Гонконг и ОАЭ, чтобы попросить помочь ограничить поставки американских товаров двойного назначения в Россию, сообщает японское издание "Никкэй" со ссылкой на источники.
"15 и 16 июня три чиновника министерства финансов США провели встречи в Гонконге, в ходе которых попросили банки и регулирующие органы помочь идентифицировать высокотехнологичные товары из США, поставляемые в Россию через Гонконг", - сообщили изданию несколько источников.
По их словам, на встречах присутствовали представители банков HSBC, Bank of China Hong Kong, Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), корпорации Standard Chartered и международного сообщества по предотвращению отмывания денег и финансовых преступлений (ACAMS).
Отмечается, что участникам предоставили документы, в том числе список из 38 наименований, обозначенных как "высокоприоритетные товары двойного назначения".
Сотрудники американского Минфина также посетили ОАЭ для обсуждения данного вопроса, подчеркивается в сообщении.
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