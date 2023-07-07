Министр обороны США познакомил украинского коллегу с дальнейшими планами американской помощи - Пентагон

Министр обороны Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым рассказал о перспективных планах поддержки Киева "в области безопасности", сообщил Пентагон. "Остин представил обновленную информацию о поддержке со стороны США в области безопасности", - говорится в сообщении. Американский министр также обсудил с Резниковым "события на поле боя на Украине", стороны договорились "поддерживать тесный контакт", отметило Минобороны США.

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