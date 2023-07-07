Азербайджан и Россия обсудили совместную эксплуатацию Самурского гидроузла

Совместная азербайджано-российская комиссия по разделу водных ресурсов трансграничной реки Самур в четверг провела 24-е заседание в формате видеоконференции, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой ОАО "Мелиорация и водное хозяйство". "В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, включая распределение и мониторинг водных ресурсов реки Самур между двумя странами, совместная эксплуатация Самурского гидроузла ", - отмечается в информации общества. По итогам обсуждений был подписан совместный протокол о принимаемых мерах. Х.Насирзаде

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