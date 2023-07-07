В Женеве проведено заседание Рабочей группы по вступлению Азербайджана в ВТО

Очередное, 15-ое заседание рабочей группы по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО) состоялось в четверг в Женеве.
"Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем выступлении представил информацию о проводимых в сфере законодательства реформах для интеграции в международную торговлю, о социально-экономических приоритетах страны, о развитии торговли, мерах, осуществленных для совершенствования микроклимата и работе, сделанной для вступления в ВТО", - сообщает министерство экономики Азербайджана.
На заседании также состоялось обсуждение проекта отчета Рабочей группы, представители стран-членов ВТО высказали свои мнения по соответствующим пунктам документа, и были даны ответы на их вопросы.
Б.Рустамбеков
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