Еврокомиссия проведет углубленную проверку сделки Amazon по покупке iRobot за $1,7 млрд

Европейская комиссия (ЕК) инициировала углубленную проверку сделки по покупке американским интернет-ритейлером Amazon.com Inc. производителя потребительских роботов iRobot Corp.
Amazon объявила о приобретении iRobot, выпускающей, в частности, роботы-пылесосы Roomba, за $1,7 млрд в августе прошлого года, рассчитывая укрепить свои позиции на рынке "умных" устройств для дома.
"Еврокомиссия опасается, что сделка приведет к ограничению конкуренции на рынке роботов-пылесосов и позволит Amazon укрепить свои позиции в сфере онлайн-продаж", - говорится в заявлении ЕК.
Срок проведения углубленной проверки европейским регулятором истекает 15 ноября 2023 года.
В прошлом месяце британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило эту сделку, посчитав, что она "не приведет к существенному снижению конкуренции" на рынке подключенных устройств Великобритании.
Федеральная торговая комиссия (FTC) США продолжает собственную проверку, отмечает Market Watch. В сентябре прошлого года iRobot сообщала, что американский регулятор официально запросил у обеих компаний документы, обосновывающие цели и мотивацию сделки.
Стоимость бумаг iRobot опустилась на 0,7% на дополнительных торгах в четверг, акции Amazon подешевели на 0,1%.
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