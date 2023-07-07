Страны НАТО сами решают вопрос о поставках кассетных боеприпасов Киеву, единой позиции у альянса нет - Столтенберг

У НАТО нет общей позиции по поставкам Украине кассетных боеприпасов, каждая страна-союзник по альянсу сама принимает решение по этому вопросу, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У НАТО как у альянса нет позиции по Конвенции по кассетным боеприпасам, потому что некоторые союзники подписали эту конвенцию, а некоторые нет. Союзники сами решают вопрос поставки вооружений и прочего военного снаряжения Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Он подчеркнул, что "НАТО как альянс" не может принять такого рода решение за всех стран-членов.