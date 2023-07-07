Великобритания официально возвращается в Афганистан

Бывший Верховный комиссар Великобритании в Бангладеш Роберт Диксон назначен временным поверенным в делах миссии Великобритании в Афганистане, он приступил к выполнению своих обязанностей с июля.
"Было здорово вернуться в Кабул на этой неделе для моего первого визита в качестве временного поверенного в делах Афганистана. Мой визит продемонстрировал приверженность Соединенного Королевства поддержке позитивного будущего для всех афганцев, включая женщин и девочек", - написал Диксон в социальных сетях.
"Я приехал в Кабул, чтобы найти выход из нынешних проблем. Афганистан по-прежнему переживает один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире, который свидетельствует о полувековом конфликте и засухе, и усугублен изменением климата", - отметил дипломат.
По его словам, более 28 миллионов афганцев нуждаются в гуманитарной помощи, и экономическая ситуация выглядит безрадостной. Поддержка Афганистана составляет более $650 миллионов в виде гуманитарной помощи с августа 2021 года, отметил дипломат.
Диксон сообщил, что провел "широкий круг откровенных дискуссий с руководством талибов". Во время дискуссий Диксон, по его собственным словам, выразил глубокую обеспокоенность в связи с действиями властей Афганистана, ущемляющими права женщин и девочек. "Мы будем и впредь настаивать на том, чтобы афганские женщины и девочки могли полностью раскрыть свой потенциал и работать со всеми, в том числе с талибами для обеспечения безопасного и процветающего Афганистана", - подчеркнул временный поверенный в делах миссии Великобритании в Афганистане.
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