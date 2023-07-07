Генпрокуратура Таджикистана сообщила о гибели похищенного ранее зампреда «Ориёнбанка»

Генеральная прокуратура Таджикистана объявила, что похищенный преступной группой замглавы "Ориёнбанка" Шухрат Исматуллоев убит, несколько похитителей задержаны.

"В результате проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранительными органами страны установлено, что гражданин Республики Таджикистан Саидмуродов Дилшод Хусейнович, являясь руководителем организованной преступной группы по похищению первого заместителя председателя ОАО "Ориёнбанк" Исматуллоева Шухрата Абдугафоровича, разработал план данного преступления в марте 2022 года и с этой целью создал вооруженную организованную преступную группу с численностью более 10 человек", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, преступники похитили Исматуллоева вечером 23 июня и вывезли его на территорию сельсовета Чорбог Варзобского района.

"В одном из домов указанного села они пытали Исматуллоева с применением физической силы, электрошокера, автофена и других средств и впоследствии убили его", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Затем члены ОПГ с целью сокрытия следов преступления скинули тело Исматуллоева и автомашину марки "Хундай - Соната" в реку Зарафшан на 130-м километре автодороги Душанбе-Чанак".

В тот же день двое из группы бежали в Россию, один - в Турцию, а еще один - Рустам Ашуров - через Турцию в Молдову.

При пересечении государственной границы Молдавии 30 июня Ашуров, опасаясь ареста и экстрадиции в Таджикистан, выхватил пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов Кишиневского аэропорта, убил двоих и взял в заложники еще нескольких граждан, был ранен в ходе антитеррористической операции и 3 июля скончался от полученных ранений.

"В настоящее время, в рамках данного уголовного дела задержано пять участников организованной преступной группы. Совместно с правоохранительными органами зарубежных стран принимаются соответствующие меры по задержанию и привлечению к ответственности других преступников", - говорится в сообщении генпрокуратуры Таджикистана. Поиск тела Исматуллоева продолжается.