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ТЭК 07.07.2023 22:15

Китайская Wison начала изготовление верхних строений плавучей установки СПГ проекта Eni и ЛУКОЙЛа в Конго

Китайская инженерная Wison (Nantong) Heavy Industry Co., Ltd. на верфи Чжоушань приступила к изготовлению верхних строений плавучей установки сжиженного природного газа (Floating Liquefied Natural Gas, FLNG) для морского проекта Marine XII в Конго.

Wison получила контракт EPCIC (строительство, поставка, установка и ввод в эксплуатацию) установки FLNG мощностью 2,4 млн тонн в год в декабре 2022 года. Монтаж резервуаров для хранения и корпуса блока начался 17 января 2023 года.

Установка СПГ будет пришвартована с использованием погружной поворотной системы на глубине около 40 метров в районе морского месторождения Nene, примерно в 50 км от Пуэнт-Нуар. На ней сможет храниться более 180 тыс. куб. метров СПГ и 45 тыс. куб. метров сжиженного нефтяного газа (LPG).

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря там составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным международного независимого аудита. В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili, текущая суточная добыча на которых составляет 28 тыс. барр. нефти (в основном легкой малосернистой) и газового конденсата, а также 1,7 млн куб. м товарного газа.

"ЛУКОЙЛ" в 2019 году купил у New Age M12 Holdings Limited 25%-ю долю участия в Marine XII за $800 млн. В проекте, где оператором выступает Eni (65%), также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10%. Полученный сжиженный газ предполагается экспортировать.

Производство СПГ на проекте планируется начать в декабре в объеме 600 тыс. т/г.

Этот объект станет вторым FLNG, который будет установлен в Республике Конго. Первым будет Tango FLNG (мощность 0,6 млн тонн в год), который начнет производство СПГ, как ожидается, в этом году.

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Тэги: КОНГО, ENI, СПГ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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