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Дальнее зарубежье 07.07.2023 22:39

Белый дом считает оправданной передачу кассетных боеприпасов Украине

США, принимая решение о передаче кассетных боеприпасов Украине, учли, что у Вашингтона в арсеналах сейчас мало некассетных снарядов, заявил в пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Нам необходимо придумать альтернативный вариант, который можно будет использовать до тех пор, пока мы не будем в состоянии передавать дополнительные некассетные боеприпасы", - сказал он на брифинге в Вашингтоне. Салливан пояснил, что США наращивают производство некассетных боеприпасов, однако это длительный процесс.

На брифинге Салливан дал понять, что решение о передаче кассетных боеприпасов принято. Он сообщил, что подробности позже в пятницу сообщит Пентагон.

При этом Салливан заверил, что украинская сторона дала США письменные заверения о том, что будет применять кассетные боеприпасы "осторожно", чтобы минимизировать риски для мирных жителей. Также он отметил, что США перед принятием решения активно консультировались с союзниками.

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Тэги: США, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ


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