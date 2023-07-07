Белый дом считает оправданной передачу кассетных боеприпасов Украине

США, принимая решение о передаче кассетных боеприпасов Украине, учли, что у Вашингтона в арсеналах сейчас мало некассетных снарядов, заявил в пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Нам необходимо придумать альтернативный вариант, который можно будет использовать до тех пор, пока мы не будем в состоянии передавать дополнительные некассетные боеприпасы", - сказал он на брифинге в Вашингтоне. Салливан пояснил, что США наращивают производство некассетных боеприпасов, однако это длительный процесс.
На брифинге Салливан дал понять, что решение о передаче кассетных боеприпасов принято. Он сообщил, что подробности позже в пятницу сообщит Пентагон.
При этом Салливан заверил, что украинская сторона дала США письменные заверения о том, что будет применять кассетные боеприпасы "осторожно", чтобы минимизировать риски для мирных жителей. Также он отметил, что США перед принятием решения активно консультировались с союзниками.
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