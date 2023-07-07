Украину не пригласят в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе - Белый дом

Украина не получит приглашение вступить в НАТО по итогам саммита лидеров стран-союзниц альянса в Вильнюсе, но в ходе встречи будут обсуждаться действия, которые позволят Киеву в будущем присоединиться к альянсу, заявил в пятницу на брифинге в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Украина не присоединится к НАТО по итогам саммита в Вильнюсе. Но мы будем обсуждать, какие шаги необходимо предпринять (для того, чтобы в будущем принять Киев в альянс - ИФ)", - сказал он, отвечая на вопрос, получит ли Украина предложение вступить в военный альянс на саммите.
По его словам, грядущая встреча лидеров стран-союзниц по НАТО - важная веха для Украины на пути к членству в НАТО.
"США решительно поддерживают политику "открытых дверей", согласно которой, НАТО и Украина могут принять совместное решение о пути к ее членству, и Вильнюс станет важным этапом на этом пути", - сказал Салливан.
При этом он отметил, что пока неясно, будут ли союзники в случае с Украиной готовы отказаться от фиксированных параметров, которым страна должна соответствовать для присоединения. "Этот вопрос еще обсуждается", - сказал он.
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