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Инфраструктура и тендеры 08.07.2023 14:41

BDU направит свыше 3,3 млн манатов на установку систем для защиты от пожара

Бакинский государственный университет (BDU) направит свыше 3,3 млн манатов на установку коммуникационных и гидрантных систем для защиты от пожара учебных и вспомогательных зданий университета.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, для выполнения данных работ выбрано ООО «FİRE ALARM».

Стоимость подряда – 3 млн 367 тыс. 814,97 манат.

Срок выполнения работ – 6 месяцев.

Р.Ахмедов

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Тэги: УНИВЕРСИТЕТ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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