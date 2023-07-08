BDU направит свыше 3,3 млн манатов на установку систем для защиты от пожара

Бакинский государственный университет (BDU) направит свыше 3,3 млн манатов на установку коммуникационных и гидрантных систем для защиты от пожара учебных и вспомогательных зданий университета. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, для выполнения данных работ выбрано ООО «FİRE ALARM». Стоимость подряда – 3 млн 367 тыс. 814,97 манат. Срок выполнения работ – 6 месяцев. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».