Два сотрудника полиции погибли при нападении террористов на полицейский участок на юго-востоке Ирана

Иранская полиция ликвидировала четверых террористов, напавших на полицейский участок в городе Захедан, административном центре провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает информационного агентства "Tasnim" со ссылкой на начальника полиции региона Сардара Джалиляна.
"В результате террористического нападения вооруженных лиц на 16-ый полицейский участок погибли двое полицейских, все четверо вооруженных террористов ликвидированы", - сообщил Джалилян.
По его словам, утром четверо вооруженных террористов под видом посетителей планировали проникнуть в полицейский участок, но благодаря бдительности дежурного солдата, охранявшего главный вход, потерпели неудачу. В начале перестрелки один из террористов был уничтожен. После этого нападавшие проникли на сторожевую вышку полицейского участка и начали беспорядочную стрельбу.
"Шквальным огнем сотрудников полиции все четверо вооруженных террориста были уничтожены на месте, у них было обнаружено 4 единицы оружия, 7 гранат и несколько поясов смертников", - уточнил Джалилян.
Иранская провинция Систан и Белуджистана находится на юго-востоке страны и граничит с Афганистаном и Пакистаном.
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