Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в энергетике между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», со ссылкой на официальный сайт главы азербайджанского государства, данное соглашение было подписано 24 мая 2023 года. Согласно распоряжению, Минэнерго Азербайджана поручено обеспечить выполнение пунктов данного соглашения. Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что подписание соглашения приведет к всестороннему энергетическому сотрудничеству между двумя странами. Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».