Узбекистан планирует наладить сборку сельхозтехники в Азербайджане

Узбекистан планирует наладить крупноузловую сборку сельхозтехники в Азербайджане.
Об этом было заявлено в ходе визита замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Олимхона Рустамова в кластер сельхозмашиностроения, расположенный в городе Чирчик Ташкентской области, передает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на узбекское министерство.
"В целях расширения промышленной кооперации планируется налаживание крупноузловой сборки сельхозтехники в Казахстане и Азербайджане. Переговоры с партнёрами уже вышли на завершающую стадию", - отмечается в информации.
Согласно данным, компанией осуществляется экспорт продукции в соседние страны - Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, а также Азербайджан.
Х.Насирзаде
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