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АПК 10.07.2023 16:49

Узбекистан планирует наладить сборку сельхозтехники в Азербайджане

Узбекистан планирует наладить крупноузловую сборку сельхозтехники в Азербайджане.

Об этом было заявлено в ходе визита замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Олимхона Рустамова в кластер сельхозмашиностроения, расположенный в городе Чирчик Ташкентской области, передает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на узбекское министерство.

"В целях расширения промышленной кооперации планируется налаживание крупноузловой сборки сельхозтехники в Казахстане и Азербайджане. Переговоры с партнёрами уже вышли на завершающую стадию", - отмечается в информации.

Согласно данным, компанией осуществляется экспорт продукции в соседние страны - Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, а также Азербайджан.

Х.Насирзаде

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, СБОРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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