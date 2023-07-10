Узбекистан планирует наладить сборку сельхозтехники в Азербайджане

Узбекистан планирует наладить крупноузловую сборку сельхозтехники в Азербайджане.

Об этом было заявлено в ходе визита замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Олимхона Рустамова в кластер сельхозмашиностроения, расположенный в городе Чирчик Ташкентской области, передает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на узбекское министерство.

"В целях расширения промышленной кооперации планируется налаживание крупноузловой сборки сельхозтехники в Казахстане и Азербайджане. Переговоры с партнёрами уже вышли на завершающую стадию", - отмечается в информации.

Согласно данным, компанией осуществляется экспорт продукции в соседние страны - Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, а также Азербайджан.

Х.Насирзаде