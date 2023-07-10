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Дальнее зарубежье 10.07.2023 21:45

Испанские спасатели перехватили лодку с почти сотней нелегалов из Африки

Лодку, на которой находились 86 нелегалов, перехватили испанские спасатели примерно в 130 км южнее острова Гран-Канария, который входит в группу Канарских островов.

В этой лодке находились 80 мужчин и шесть женщин, все - выходцы из экваториальной Африки. Их здоровью ничего не угрожает.

По сообщениям местной прессы, лодку заметили с самолета во время поисков другого судна, на котором, по некоторым данным, находятся до 200 человек.

Испанские СМИ отмечают, что за последние недели Канарских островов достигли несколько крупных лодок с нелегалами, большинство из которых вышли из Сенегала. Некоторые из них были перехвачены в водах Мавритании.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАНАРЫ, НЕЛЕГАЛЫ, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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