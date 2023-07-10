Прошедшая неделя стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений

На прошедшей неделе зафиксирована рекордно высокая температура воздуха во всем мире, сообщила в понедельник Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
"По предварительным данным, в мире зафиксировали самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Она последовала за самым жарким июнем за всю историю с беспрецедентной температурой поверхности моря и рекордно маленькой площадью антарктического морского льда", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ВМО.
Согласно предварительным данным, средняя глобальная температура 7 июля составила 17,24 градусов по Цельсию. Это на 0,3 градуса по Цельсию выше предыдущего рекорда, установленного 16 августа 2016 года, в тот год Эль-Ниньо (природный феномен, сильно влияющий на климат в ряде мировых регионов - ИФ) был особо активен. Данные повторного анализа пока не получили подтверждения.
По данным директора отдела климатической информации ВМО Кристофера Хьюитта, ожидается, что Эль-Ниньо "еще больше подпитает жару как на суше, так и в океанах и приведет к более экстремальным температурам и морским тепловым волнам".
"Мы можем ожидать, что по мере развития Эль-Ниньо будет больше температурных рекордов, воздействие этого явления будет продолжаться до 2024 года", - сказал он, назвав такой сценарий "тревожными новостями для планеты".
Подчеркивается, что рекордно высокие температуры воздуха на суше и в океане могут оказывать "потенциально разрушительное воздействие на экосистемы и окружающую среду". В ВМО отмечают, что такие явления - следствие изменений климата, вызванных деятельностью человека.
Главы ФРБ Сан-Франциско и Кливленда видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки ФРС
Vestmoldtransgaz стал временным оператором всей ГТС Молдовы
Казахстан ожидает роста числа инвестпроектов с РФ вдвое в 2023г
В Кремле признательны Алиеву за его позицию по Олимпиаде-2024
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в I полугодии составила 90% - МВД
Генпрокурор Алиев назвал серьезным экологическим преступлением строительство в Армении завода на границе с Азербайджаном
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
ЕК выделила фермерам стран Балтии финпомощь на 19 млн евро
Эрдоган согласился как можно скорее направить в парламент Турции на голосование заявку Швеции на вступление в НАТО
Санкции в отношении России обсудил замглавы минфина США с коллегами из ЕС
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Закир Ибрагимов встретился с жителями Дашкесана, работающими в ЗАО «AzerGold»
Представители Банк Республика и Фонда Развития Предпринимательства встретились с предпринимателями в Нахчыване!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС