Алиев провел совещание, посвященное итогам I полугодия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание, посвященное итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщает сайт главы государства. Б.Рустамбеков

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