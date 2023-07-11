Доходность 2-летних британских госбумаг выросла до максимума с 2008 года

Доходность британских госбумаг обновила рекорд за полтора десятилетия на данных об ускорении роста зарплат, что подстегивает инфляцию и провоцирует Банк Англии на новые повышения ключевой процентной ставки.

Доходность двухлетних госбондов Великобритании по данным на 15:12 мск составляет 5,379% по сравнению с 5,356% на закрытие рынка накануне, обновив максимум с 2008 года. Доходность десятилетних госбумаг опустилась до 4,638% с 4,642%.

По данным Национального статистического управления Великобритании (Office for National Statistics, ONS), средняя зарплата британцев в марте-мае выросла на 6,9% в годовом исчислении против роста на 6,7% в феврале-апреле. Аналитики в среднем ожидали ускорения подъема до 6,8%.

Накануне глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что устойчивость британской экономики оказывает повышательное давление на зарплаты и спрос, тем самым обеспечивая продолжительный период высокой инфляции.

Участники рынка ожидают, что ключевая ставка в Великобритании вырастет с текущих 5% до 6,5%.

Перспективы новых подъемов ставки привели к тому, что курс фунта стерлингов во вторник превысил $1,29 впервые с апреля 2022 года.

Кроме того, рост доходности гособлигаций оказывает влияние на рынок жилья. Средняя ставка на двухлетнюю ипотеку с фиксированными ставками в Британии во вторник составила максимальные с 2008 года 6,66% годовых, по данным Moneyfacts.