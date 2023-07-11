Доходность 2-летних британских госбумаг выросла до максимума с 2008 года

Доходность британских госбумаг обновила рекорд за полтора десятилетия на данных об ускорении роста зарплат, что подстегивает инфляцию и провоцирует Банк Англии на новые повышения ключевой процентной ставки.
Доходность двухлетних госбондов Великобритании по данным на 15:12 мск составляет 5,379% по сравнению с 5,356% на закрытие рынка накануне, обновив максимум с 2008 года. Доходность десятилетних госбумаг опустилась до 4,638% с 4,642%.
По данным Национального статистического управления Великобритании (Office for National Statistics, ONS), средняя зарплата британцев в марте-мае выросла на 6,9% в годовом исчислении против роста на 6,7% в феврале-апреле. Аналитики в среднем ожидали ускорения подъема до 6,8%.
Накануне глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что устойчивость британской экономики оказывает повышательное давление на зарплаты и спрос, тем самым обеспечивая продолжительный период высокой инфляции.
Участники рынка ожидают, что ключевая ставка в Великобритании вырастет с текущих 5% до 6,5%.
Перспективы новых подъемов ставки привели к тому, что курс фунта стерлингов во вторник превысил $1,29 впервые с апреля 2022 года.
Кроме того, рост доходности гособлигаций оказывает влияние на рынок жилья. Средняя ставка на двухлетнюю ипотеку с фиксированными ставками в Британии во вторник составила максимальные с 2008 года 6,66% годовых, по данным Moneyfacts.
Баку обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе
Алиев: в рамках I этапа программы «Великое возвращение» в Карабахе и В.Зангезуре планируется восстановить 100 н.п.
Армения должна согласовать с соседними странами создание вблизи их границ предприятий, считающихся источником экологической опасности - Алиев
Муту стал новым главным тренером «Нефтчи»
Госагентство ОМС направит около 2,8 млн манатов на капремонт отделения поликлиники
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Eesti Gaas в 2022г увеличил консолидированную прибыль в 3,7 раза
Украина сделает НАТО сильнее – Зеленский
Коалиция из 11 стран начнет в августе тренировать украинцев пилотированию F-16
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Закир Ибрагимов встретился с жителями Дашкесана, работающими в ЗАО «AzerGold»
Представители Банк Республика и Фонда Развития Предпринимательства встретились с предпринимателями в Нахчыване!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС