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Финансы 21.10.2023 03:09

Доходность 30-летних госбумаг Великобритании выросла до максимума с 1998г

Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании выросла в пятницу до максимума с 1998 года на фоне усиливающихся ожиданий, что Банку Англии придется удерживать базовую ставку на высоком уровне в течение длительного времени.

Британский ЦБ принял решение сохранить базовую ставку на уровне 5,25% годовых в сентябре, прервав серию из 14 повышений подряд.

В пятницу глава Банка Англии Эндрю Бейли дал понять, что ЦБ будет вынужден долгое время удерживать высокую ставку, чтобы вернуть инфляцию в Британии к целевому уровню, несмотря на сигналы ослабления экономики страны, пишет газета Financial Times.

Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании выросла в ходе торгов в пятницу на 8 базисных пунктов - до 5,16% годовых, максимума с 1998 года.

Ранее на этой неделе Бейли заявил, что последний этап возвращения инфляции к целевому уровню в 2%, вероятно, будет самым тяжелым и потребует сохранения ставки на ограничительном уровне.

Трейдеры оценивают в 43% шансы на то, что Банк Англии поднимет ставку еще раз до марта следующего года, отмечает FT.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГОСБУМАГИ, ДОХОДНОСТЬ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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