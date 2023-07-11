МККК признал факт контрабанды товаров в Карабах

В Международном комитете Красного Креста признали провоз из Армении в Карабахский регион Азербайджана незадекларированных товаров водителями на транспортных средствах с эмблемой МККК.
Там отметили неприемлемость таких попыток контрабанды товаров, подчеркнув, что МККК не поддерживает эту деятельность (речь идет о перевозке несанкционированных товаров по Лачинской дороге – ИФ)».
В заявлении организации говорится, что «ни в одном автомобиле, принадлежащем МККК, не было обнаружено несанкционированных товаров. Все грузы подлежат таможенному контролю Азербайджана».
«Однако, мы сожалеем о том, что без нашего ведома четверо наемных водителей попытались перевезти некоторые коммерческие товары на своих транспортных средствах, на которых временно была прикреплена эмблема МККК. Эти лица не являлись сотрудниками МККК, и МККК немедленно расторг служебные контракты с ними», - говорится в заявлении МККК.
Там же отметили, что работа МККК на Лачинской дороге «всегда носит строго гуманитарный характер».
Ранее во вторник Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о временной приостановке проезда через пункт пропуска «Лачин» в связи с фактами контрабанды мобильных телефонов, сигарет, топлива и др. товаров. В связи с этим пропуск транспортных средств через ППП «Лачин» временно приостановлен.
Р.Керимов
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