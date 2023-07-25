Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8822 RUR   0.0188 GBR   2.1814 TRY   0.0631

Цена на нефть

24.07 $/bbl +/- WTI 78.74 +1.67 Brent 82.74 +1.67

Карабах 25.07.2023 18:30

Гуманитарный мандат МККК должен соблюдаться и не использоваться в политических целях – МИД Азербайджана

Необходимо, чтобы гуманитарный мандат Международного комитета Красного Креста (МККК) соблюдался и не использовался в политических целях, заявляет МИД Азербайджана.

Заявление МККК от 25 июля относительно гуманитарной ситуации в регионе и деятельности МККК нами зафиксировано.

«Как известно, обстрел погранично-пропускного пункта «Лачин» 15 июня этого года, а также попытки армянских водителей в июле ввезти контрабандную продукцию в Азербайджан на автомобилях, принадлежащих МККК, расценены как очередное противоправное действие армянской стороны против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также препятствование деятельности ППП. В связи с этим мы потребовали прекращения подобных деструктивных мер», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

Азербайджанская сторона помимо предотвращения попыток незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, продолжила сотрудничество с МККК. После обсуждений, проведенных азербайджанской стороной с МККК, и следуя необходимым правилам, для жителей Армении были созданы условия для продолжения пересечения ППП в медицинских целях посредством МККК, и в течение дня через погранзаставу в обоих направлениях прошли десятки жителей Армении.

Кроме того, в целях оказания помощи Азербайджан предложил использовать дорогу «Агдам-Ханкенди» для перевозки и доставки большего количества медикаментов и грузов. Однако, несмотря на это армянская сторона упорно отказывается от использования этого маршрута.

В то же время вызывает сожаление тот факт, что, несмотря на договоренность о визите врача МККК на территорию с целью облегчения прохода жителей Армении через ППП посредством МККК в медицинских целях, получен отказ.

«Противодействие армянской стороны предпринятым шагам и намерениям поддержки со стороны Азербайджана, в том числе предложению по использованию дороги «Агдам-Ханкенди» и других альтернативных маршрутов, как указано в заявлении МККК, еще раз доказывает, что утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе являются средством политического манипулирования и давления», - заявляет внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МККК, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


В Баку заявили о возможности продолжения перевозок через ППП «Лачин» в медицинских целях посредством МККК Баку готов обеспечить потребности армянских жителей Карабаха через МККК с использованием дороги Агдам-Ханкенди - МИД Мамедов и Сполярич-Эггер обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги Азербайджан заявил о беспочвенности утверждений Армении о закрытии Лачинской дороги Байрамов призвал оказать давление на Армению для получения информации о судьбе около 4 тыс. азербайджанцев Глава МИД Азербайджана и вице-президент МККК обсудили гуманитарную миссию на Южном Кавказе Лавров заявил о заинтересованности России во взаимодействии с МККК по Карабаху Глава МИД Азербайджана и гендиректор Красного Креста обсудили обстрел ВС Армении мирных жителей МККК продолжит реализацию с Азербайджаном гуманитарных проектов по Карабаху – глава организации МККК не будет сокращать присутствие на Украине

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az