Гуманитарный мандат МККК должен соблюдаться и не использоваться в политических целях – МИД Азербайджана

Необходимо, чтобы гуманитарный мандат Международного комитета Красного Креста (МККК) соблюдался и не использовался в политических целях, заявляет МИД Азербайджана.

Заявление МККК от 25 июля относительно гуманитарной ситуации в регионе и деятельности МККК нами зафиксировано.

«Как известно, обстрел погранично-пропускного пункта «Лачин» 15 июня этого года, а также попытки армянских водителей в июле ввезти контрабандную продукцию в Азербайджан на автомобилях, принадлежащих МККК, расценены как очередное противоправное действие армянской стороны против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также препятствование деятельности ППП. В связи с этим мы потребовали прекращения подобных деструктивных мер», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

Азербайджанская сторона помимо предотвращения попыток незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, продолжила сотрудничество с МККК. После обсуждений, проведенных азербайджанской стороной с МККК, и следуя необходимым правилам, для жителей Армении были созданы условия для продолжения пересечения ППП в медицинских целях посредством МККК, и в течение дня через погранзаставу в обоих направлениях прошли десятки жителей Армении.

Кроме того, в целях оказания помощи Азербайджан предложил использовать дорогу «Агдам-Ханкенди» для перевозки и доставки большего количества медикаментов и грузов. Однако, несмотря на это армянская сторона упорно отказывается от использования этого маршрута.

В то же время вызывает сожаление тот факт, что, несмотря на договоренность о визите врача МККК на территорию с целью облегчения прохода жителей Армении через ППП посредством МККК в медицинских целях, получен отказ.

«Противодействие армянской стороны предпринятым шагам и намерениям поддержки со стороны Азербайджана, в том числе предложению по использованию дороги «Агдам-Ханкенди» и других альтернативных маршрутов, как указано в заявлении МККК, еще раз доказывает, что утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе являются средством политического манипулирования и давления», - заявляет внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Б.Рустамбеков