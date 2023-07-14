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Карабах 14.07.2023 10:08

В Баку заявили о возможности продолжения перевозок через ППП «Лачин» в медицинских целях посредством МККК

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял руководителя представительства Международного комитета красного креста (МККК) в Азербайджане Драгану Кожич, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, ситуация, сложившаяся на погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачин", а также вопросы деятельности МККК в городе Ханкенди.

"Байрамов в связи с последней ситуацией, связанной с деятельностью ППП "Лачин", заявил, что, помимо обстрела ППП 15 июня, попытки водителей армянского происхождения ввезти в Азербайджан контрабандные товары на автомобилях, принадлежащих МККК, свидетельствуют о том, что армянская сторона не намерена отказываться от посягательств на суверенитет Азербайджана и незаконной деятельности", - отмечается в сообщении МИД.

Министр дал положительную оценку заявлению МККК от 11 июля о то, что комитет не поддерживает деятельность по перевозке незадекларированных товаров и расторгла трудовые договора с водителями транспортных средств, перевозящих такие грузы. "Также подчеркивалась необходимость не допускать подобных случаев в будущем", - отмечается в сообщении МИД.

В ходе обсуждений Байрамов заявил о возможности продолжения пересечения армянских жителей через ППП в медицинских целях посредством МККК с соблюдением всех необходимых правил.

Министр также напомнил, что для обеспечения армянских жителей (Карабахского региона Азербайджана -ИФ) товарами жизнеобеспечения есть возможность использовать дорогу Агдам-Ханкенди.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, МККК, ВСТРЕЧА


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