Инфляция в Азербайджане по итогам 2023г может снизиться до однозначного уровня – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что по итогам 2023 года инфляция в стране может снизиться ниже 10%.

«Конечно же, инфляция, выраженная двузначным числом, должна заставить нас задуматься. Надеюсь, что до конца года инфляция может снизиться до однозначного уровня», - сказал Алиев во вторник на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

По его словам, высокая инфляция связана, как с естественными факторами, так и субъективными. «Они (факторы – ИФ) должны быть более серьезно изучены и необходимо внести предложения относительно шагов, которые нужно предпринять до конца года. Потому что на фоне общего экономического потенциала Азерба,йджана и результатов, достигнутых в экономической сфере, инфляция на уровне 12% конечно же, нежелательна», - добавил Алиев.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составила 13,9%. Согласно обновленным оценкам Минэкономики, инфляция на 2023 год прогнозируется на уровне 10,4%.

А.Азизов