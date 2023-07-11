Алиев: первоначальная оценка запасов месторождения Абшерон - около 300 млрд куб.м. газа

По первоначальным оценкам запасы газоконденсатного месторождения «Абшерон» составляют около 300 млрд кубометров газа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Несколько дней назад мне сообщили о добыче первого газа с месторождения. Показатели дебетов тоже очень хорошие. Из одной скважины добывается даже больше газа и конденсата, чем из «Шахдениз». Конечно, по своим запасам «Абшерон» уступает газовому месторождению «Шахдениз». По первоначальным оценкам этот объем составляет где-то около 300 млрд кубометров. Но я уверен, что он будет больше», - сказал Алиев во вторник на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.
Глава государства подчеркнул, что начало добычи с месторождения «Абшерон» обеспечит высокий уровень энергетической безопасности Азербайджана, а объем экспортного газа будет увеличиваться из года в год не только за счет месторождения «Шахдениз», но и за счет «Абшерона».
«Уже ведутся работы по первой фазе «Абшерона». Вероятно, SOCAR вскоре должен начать более активные переговоры со своими зарубежными партнерами относительно второй фазы разработки этого месторождения. Повторюсь, мы ожидали проведения разведывательных работ, но таких замечательных результатов, честно говоря, не ждали. Это была очень хорошая новость и очень хороший, достойный ответ некоторым «экспертам», пытающимся бросить тень на энергетический потенциал Азербайджана. Поэтому отныне наши планы по экспорту газа будут реализовываться ускоренными темпами и в большем объеме», - отметил Алиев.
Б.Рустамбеков
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