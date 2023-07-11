Страны Балтии готовятся внедрить модели ротационной системы ПВО

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали во вторник в рамках проходящего в литовском Вильнюсе саммита НАТО совместную декларацию по вопросам противовоздушной обороны.
Ее цель - продвижение к реализации ротационной модели системы ПВО, принятой ранее на встрече министров обороны альянса, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии.
"В ходе взаимного сотрудничества стран Балтии для учений авиации НАТО уже создана единая сеть военных полигонов государств региона. Страны Балтии готовы немедленно внедрить новую модель и разместить у себя подразделения ПВО союзников. Об этом мы заявили и в нашей совместной декларации", - заявил министр обороны Ханно Певкур (Hanno Pevkur).
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