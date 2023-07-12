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Дальнее зарубежье 12.07.2023 17:39

Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил вынужденную посадку в Японии

Из-за технических неполадок, возникших во время полета, стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в среду совершил вынужденную посадку в Японии на американской авиабазе Йокота к западу от Токио, сообщило командование базы.

Посадка бомбардировщика, способного нести ядерное оружие, прошла успешно. О деталях возникших на борту неполадок не сообщается.

Данный самолет приписан к 5-му бомбардировочному крылу, которое размещается на авиабазе Майнот в американском штате Северная Дакота.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИК, ЯПОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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