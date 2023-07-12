Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил вынужденную посадку в Японии

Из-за технических неполадок, возникших во время полета, стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в среду совершил вынужденную посадку в Японии на американской авиабазе Йокота к западу от Токио, сообщило командование базы.

Посадка бомбардировщика, способного нести ядерное оружие, прошла успешно. О деталях возникших на борту неполадок не сообщается.

Данный самолет приписан к 5-му бомбардировочному крылу, которое размещается на авиабазе Майнот в американском штате Северная Дакота.