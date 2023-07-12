Запад идет на некоторый риск, давая гарантии безопасности Украине - Столтенберг

Запад идет на определенный риск, соглашаясь дать в будущем гарантии по безопасности Украине, однако в создавшейся ситуации полностью "безопасных" решений нет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Для союзников по НАТО нет вариантов, которые бы не содержали элемент риска", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе, отвечая на вопрос журналиста о том, не опасается ли он, что планы западных стран по предоставлению гарантий безопасности Украине могут в итоге привести к войне НАТО с РФ.

По мнению Столтенберга, успех России на Украине "был бы трагедией для Киева и опасностью для НАТО".

Генсек в очередной раз отметил, что не России решать, кому присоединяться к НАТО. "Россия всегда была против всех фаз расширения НАТО (...). Но вопрос присоединения решают члены НАТО, у Москвы нет вето на эти решения, поэтому мы приближаем Украину все ближе к членству в НАТО", - подытожил генсек НАТО.