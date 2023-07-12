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Регион 12.07.2023 16:45

Эрдоган попросил Испанию содействовать процессу вступления Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьера Испании Педро Санчеса, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, помочь активизировать процесс присоединения Анкары к Евросоюзу, сообщает агентство ЭФЭ.

По его данным, с такой просьбой Эрдоган обратился во время встречи с Санчесом в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО.

Испанские дипломатические источники сообщили ЭФЭ, что Санчес, со своей стороны, не стал давать конкретных обещаний собеседнику и объяснил ему, что в данном случае решения должны принимать вместе все страны-члены ЕС.

Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС по турецкой кандидатуре нет.

Ранее на этой неделе Эрдоган заявлял, что согласится на присоединение Швеции к НАТО при условии, что Турцию примут в ЕС. В итоге же стало известно, что Стокгольм в обмен на согласие Турции ратифицировать его присоединение к НАТО обязуется помогать Анкаре на пути в Евросоюз.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИСПАНИЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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