Эрдоган попросил Испанию содействовать процессу вступления Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьера Испании Педро Санчеса, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, помочь активизировать процесс присоединения Анкары к Евросоюзу, сообщает агентство ЭФЭ.
По его данным, с такой просьбой Эрдоган обратился во время встречи с Санчесом в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО.
Испанские дипломатические источники сообщили ЭФЭ, что Санчес, со своей стороны, не стал давать конкретных обещаний собеседнику и объяснил ему, что в данном случае решения должны принимать вместе все страны-члены ЕС.
Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС по турецкой кандидатуре нет.
Ранее на этой неделе Эрдоган заявлял, что согласится на присоединение Швеции к НАТО при условии, что Турцию примут в ЕС. В итоге же стало известно, что Стокгольм в обмен на согласие Турции ратифицировать его присоединение к НАТО обязуется помогать Анкаре на пути в Евросоюз.
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