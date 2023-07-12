G7 возьмет на себя обязательство снабжать Украину современным вооружением

Лидеры стран G7 в своем заявлении о гарантиях безопасности Украине сообщат о готовности передавать этой стране современное вооружение, сообщает итальянская газета "Соле-24 оре".

Согласно тексту заявления, попавшему в распоряжение газеты до официальной публикации", в G7 будут готовы "предоставлять современное вооружение, которое можно применять на суше, в воздухе и на море". Приоритетом будут ПВО, артиллерия, дальнобойное оружие, бронетехника и боевая авиация.

Кроме того, G7, по данным газеты, предупредит, что не будет размораживать активы РФ до тех пор, пока Москва не возместит Украине "ущерб, понесенный в ходе боевых действий".

Ожидается, что позже в среду лидеры стран G7 озвучат в Вильнюсе гарантии безопасности, которые будут готовы дать Украине после завершения конфликта.